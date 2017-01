FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.01.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IG GROUP PRICE TARGET TO 612 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 900 (970) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES SHIRE PRICE TARGET TO 5900 (5800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN INITIATES SMURFIT KAPPA (LN) WITH 'BUY' - TARGET 2,460 PENCE - GOLDMAN RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 430 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1700 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MONDI TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1,700 (1,450) PENCE - HSBC RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'HOLD' (REDUCE) - TARGET 3700 (2900) P - JEFFERIES RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 400 (385) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2500 (2300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INMARSAT TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 830 (950) PENCE - JPMORGAN CUTS NON-STANDARD FINANCE PRICE TARGET TO 92 (100) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SSP GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 400 (390) PENCE - JPMORGAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1685 (1600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 3260 (2975) P - 'UW' - JPMORGAN RAISES MERLIN PRICE TARGET TO 465 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3800 (3750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES THOMAS COOK PRICE TARGET TO 92 (85) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3845 (3735) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS MITIE GROUP PRICE TARGET TO 165 (185) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1075) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 75 (67) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 490 (400) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob