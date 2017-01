Am Tag vor dem Verhör im Abgas-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags erhöhen Verbraucherschützer und Grüne den Druck auf Ex-VW-Chef Winterkorn. Für viele steht längst fest, dass er verantwortlich ist.

Am Donnerstagvormittag, um zehn Uhr, wird Martin Winterkorn im Ausschusssaal E 700 des Deutschen Bundestags sitzen und sich unangenehme Fragen anhören müssen. Zur Sicherheit werden ihn seine Anwälte begleiten, schließlich vernimmt der Ausschuss Zeugen und Sachverständige und kann auch Ermittlungen durch Gerichte und Verwaltungsbehörden vornehmen lassen. Die Abgeordneten wollen den größten Skandal aufdecken, den Volkswagen je erlebt und hat.

Sie wollen wissen, was der Chef seinerzeit wusste, ob er womöglich die Abgas-Manipulationen gebilligt hat. "Vor dem Hintergrund der neuen Erkenntnisse aus den USA wollen wir von Herrn Winterkorn wissen, ob der Vorstand tatsächlich darüber informiert war, dass illegale Abschalteinrichtungen in VW-Fahrzeugen verwendet wurden", fordert bereits der Ausschussvorsitzende Herbert Behrens (Linke). "Wir erwarten da ein klares Ja oder Nein." Sollte Winterkorn nichts sagen, so käme dies "einem Schuldeingeständnis gleich."

Für viele steht fest: Winterkorn ist verantwortlich, so oder so. Nach Ansicht des Chefs des Verbraucherzentrale ...

