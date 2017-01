Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Höhere Energiepreise haben im Dezember für einen sprunghaften Anstieg der Inflation in der Eurozone gesorgt. Die jährliche Inflationsrate legte von 0,6 auf 1,1 Prozent zu. Damit bestätigte die Statistikbehörde Eurostat - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 4. Januar. Das ist die höchste Rate seit August 2013.

Für die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) ist der Inflationssprung eine willkommene Nachricht. Trotz ihrer massiven geldpolitische Lockerung bewegt sich die Inflation seit längerer Zeit kaum vom Fleck. Als idealen Wert für die Inflation peilt die EZB mittelfristig eine Rate von knapp 2 Prozent an.

Die so genannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, legte aber nur leicht zu. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) stieg von 0,8 auf 0,9 Prozent. Schon bei der ersten Schätzung war ein Anstieg auf 0,9 Prozent gemeldet worden.

Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im Dezember in der Gesamtrate um 0,5 Prozent, in der Kernrate betrug das Plus 0,4 Prozent. Die Daten entsprachen den Prognosen von Volkswirten.

Am 8. Dezember hatte die EZB beschlossen, ihr Kaufprogramm um neun Monate bis Dezember 2017 zu verlängern. Zugleich verkündete die EZB, dass das Ankaufvolumen ab April von monatlich 80 auf 60 Milliarden Euro reduziert wird, was manche Beobachter als ersten Schritt für das Ende des Programms interpretierten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2017 05:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.