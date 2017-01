Paris - Nach einem schwachen Start sind Europas Börsen am Mittwochmorgen kaum vorangekommen. Der EuroStoxx 50 schwankte am späten Vormittag zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten. Zuletzt betrug das Minus 0,14 Prozent auf 3280,45 Punkte.

Am Vortag hatte Grossbritanniens Premierministerin Theresa May mit der Ankündigung, es werde Kompromisse beim Austritt der Briten aus der EU geben müssen, zumindest einen Teil der Unsicherheit am Markt ausräumen können. Gleichwohl bleiben mit Blick auf den designierten US-Präsidenten Donald Trump und seinen künftigen wirtschaftspolitischen Kurs noch viele Fragen bei den Anlegern offen.

Auch der Rückenwind durch die Trump-Rally an der Wall Street ist deshalb inzwischen verpufft. Wenige Tage vor der Amtseinführung Trumps gingen die Anleger dort zuletzt in die Defensive. Nun warten die Investoren auf die an diesem Donnerstag anstehende Leitzinsentscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...