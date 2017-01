Stadtlohn - Der EUR notierte gestern morgen bei 1,0600/1,0660 USD, so die Experten von "day-trading-live.de". Am Vormittag sei es, nach einem kurzen Rücksetzer an die 1,0640 USD, in dynamischen Aufwärtsimpulsen an und über die 1,0700 USD gegangen. Der EUR habe seit Mitte Dezember 2016 erstmals wieder dieses Niveau anlaufen können.

