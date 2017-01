Der Dieselantrieb werde verschwinden, "weil zumindest in den kleinen Fahrzeugklassen die Kosten für die Abgasnachbehandlung vor dem Hintergrund des Wettbewerbs nicht mehr an die Kunden weitergegeben werden können", so Fröhlich im Gespräch mit der Zeitschrift auto motor und sport. "Das sieht man ja a ...

Den vollständigen Artikel lesen ...