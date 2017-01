Düsseldorf - Zum Jahreswechsel 2016/17 geriet die 200-Wochen-Linie (akt. bei 148,28 23/32) beim US-T-Bond-Future erstmals seit Herbst 2014 wieder ernsthaft in Gefahr, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nach den Kursverlusten aus der 2. Jahreshälfte 2016 habe der Abwärtsbewegung in diesem Bereich aber ein Ende gesetzt werden können. Um jedoch endgültig Entwarnung geben zu können, bedürfe es auch noch der Rückeroberung der ehemaligen Rekordstände von 2012 bei rund 153. Ein erster Versuch für dieses Unterfangen sei zu Jahresbeginn gescheitert, ein erneuter Anlauf habe nun aber durchaus Aussicht auf Erfolg. Grund für diese Einschätzung sei die Lage bei den technischen Indikatoren, die sich in den letzten Wochen verbessert habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...