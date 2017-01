Wien - Laut einer gestern veröffentlichten EZB (Europäische Zentralbank)-Umfrage haben Banken ihre Standards für Unternehmenskredite im vierten Quartal 2016 etwas verschärft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies sei die erste Anhebung der Kriterien zur Kreditvergabe seit dem vierten Quartal 2013. Vor allem Institute aus den Niederlanden seien weniger risikofreudig bei ihrer Kreditvergabe gewesen. Dem Bericht zufolge würden die Banken jedoch gedenken, diese bereits wieder im aktuell laufenden Quartal zu lockern. Die Kriterien für Immobilienkredite seien im letzten Quartal in etwa unverändert geblieben und für Verbraucherdarlehen seien sie laut Bericht sogar gelockert worden. Die Banken würden in allen drei Bereichen von steigender Kreditnachfrage ausgehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...