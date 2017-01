Brüssel - Europäische Immobilienaktien haben sich seit 2011 mit einem durchschnittlichen jährlichen Return von 14 Prozent deutlich renditestärker als der europäische Gesamtaktienmarkt gezeigt, so die Experten von Degroof Petercam Institutional Asset Management (DPAM).Der EURO STOXX 50 habe in diesem Zeitraum nur um 9 Prozent jährlich zugelegt. Zuletzt habe sich die Überlegenheit von Immobilienaktien jedoch etwas eingetrübt. Während der die europäische Landschaft börsennotierter Immobilienunternehmen abbildende EPRA-Index im August 2016 noch eine signifikante Outperformance von 17 Prozent gegenüber dem EURO STOXX 50 verzeichnet habe, sei das Polster bis zum Jahresende 2016 auf 2 Prozent Überrendite zusammengeschrumpft. Hauptauslöser hierfür sei der Renditeanstieg an den Rentenmärkten infolge der Erwartungen an wieder steigende längerfristige Marktzinsen gewesen.

