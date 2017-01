München (ots) - Mit einem Marktanteil von 10,3 % und 2,85 Millionen Zuschauern gelang "WaPo Bodensee" gestern auf dem Sendeplatz um 18:50 Uhr ein erstklassiger Start. Im Mittelpunkt der neuen Serie steht Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) als Leiterin der Wasserschutzpolizei am Bodensee. In weiteren Hauptrollen sind Ole Puppe, Simon Werdelis, Wendy Güntensperger, Martin Rapold, Diana Körner, Noah Calvin und Sofie Eifertinger zu sehen.



"WaPo Bodensee" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH (Produzenten: Kerstin Lipownik und Sven Sund) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producer ist Martina Zöllner (SWR), die Redaktion liegt bei Kerstin Freels (SWR) und Thomas Martin (SWR). Die Bücher stammen von Axel Hildebrandt, Luci van Org, Heike Rübbert, Michael Gantenberg nach einer Idee von Kerstin Lipownik und Jan Richard Schuster. Regie führten Raoul W. Heimrich und Patrick Winczewski.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Burchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.de



www.daserste.dei/wapo-bodensee



www.ard-foto.de