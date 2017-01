Luzern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100010161 -



Mit dem heute eröffneten Standort in Chêne-Bougeries verfügen nun

alle Schweizer Gemeinden mit über 10'000 Einwohnern über mindestens

ein Mobility-Auto. Vor allem in urbanen Gebieten sieht die

Carsharing-Genossenschaft Potenzial.



Mobility wächst laufend. Hat das Carsharing-Unternehmen im

Gründungsjahr noch 760 Fahrzeuge betrieben, sind es derzeit 2'900.

Diese stehen in der ganzen Schweiz und in Selbstbedienung zur

Verfügung. "Bedenkt man die Kosten und Mühen, die ein Privatfahrzeug

mit sich bringt, ist Carsharing für viele Leute in allen Belangen die

bessere Option", erklärt der Mobility-Kommunikationsverantwortliche

Patrick Eigenmann. Mit der heutigen Eröffnung des Standortes in der

Genfer Gemeinde Chêne-Bougeries ist Mobility nun in sämtlichen

Schweizer Gemeinden mit über 10'000 Einwohnern präsent. "Das ist ein

Meilenstein auf unserem Weg zu einem immer dichteren Standortnetz ",

freut er sich.



Städte als Wachstumsmarkt



Schweizweit befinden sich aktuell sieben von zehn

Mobility-Standorten in Städten oder Agglomerationen. Auch in Zukunft

wird Mobility ihr Augenmerk vor allem auf die urbanen Gebiete legen:

Hier ist der öffentliche Verkehr besonders gut ausgebaut, was

Carsharing in die Karten spielt, da die beiden

Mobilitätsmöglichkeiten oft miteinander kombiniert werden.



Punktueller Ausbau auf dem Land



Trotz alledem ist Mobilitys Standortnetz auch in ländlichen

Gebieten eng geknüpft. In 85% aller Gemeinden mit über 5'000

Einwohnern steht mindestens eines der roten Carsharing-Autos bereit.

"Allerdings sehen wir in Wohnorten dieser Grösse nur punktuelle

Ausbaumöglichkeiten", weiss Eigenmann. "Hier wird es in Zukunft viel

eher darum gehen, unser hohes Niveau wo immer möglich zu halten."



Download kostenloses Bildmaterial:

www.mobility.ch/medien/bildarchiv



Originaltext: Mobility Carsharing Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100010161

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100010161.rss2



Kontakt:

Patrick Eigenmann, Verantwortlicher Kommunikation & Medien, Telefon

041 248 21 11, p.eigenmann@mobility.ch