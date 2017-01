Auf dem Weg zu mehr Inflation gibt es Gewinner und Verlierer. Letztere sind Opfer systematischen Raubes, sagt Thorsten Polleit. In unserer neuen Kolumne erklärt er, wie Anleger auf die Gewinnerseite wechseln.

Wer beginnt, sich mit dem Investieren der Erfolgreichen genauer zu beschäftigen, der wird schnell merken: Aller Anfang ist nicht schwer, und das Wissen um wirtschaftliche Zusammenhänge zahlt sich aus. Das kann jeder Anleger ein- und umsetzen, entweder im Rahmen der eigenen Portfolioentscheidungen, oder indem er es nutzt, um geeignete Partner für eine Zusammenarbeit ausfindig zu machen.

In meiner 14-tägigen Kolumne "Intelligent Investieren" möchte ich in den kommenden Monaten einige der zuweilen unausgegorenen und mitunter falschen Ideen, die in der Welt der Geldanlage beharrlich herumgeistern, enttarnen - und im Gegenzug dafür bessere Ideen aufzeigen: die zeitlosen Erkenntnisse des erfolgreichen Investierens. Zum Auftakt widme ich mich einem Thema, das insbesondere die Deutschen beschäftigt: Inflation.

Stellen Sie sich vor, Ihnen wird ihre Handtasche aus der Hand gerissen, und der Übeltäter macht sich damit aus dem Staub. Ein klarer Fall von Raub. Die meisten Menschen erkennen sofort, was ein Raub ist, wenn sie ihn sehen oder von ihm hören. Bei einer Sache versagt bei vielen jedoch genau diese Fähigkeit. Und das ist beim Geld.

Die meisten werden sich vermutlich freuen, wenn sie mehr Geld bekommen. Denn dann kann man sich mehr der gewünschten Dinge kaufen. Man ist reicher. Wenn aber alle mehr Geld bekommen, ist das Ergebnis ein ganz anderes. Nach dem Motto: Wenn Sie sich im Theater auf ihren Sitz stellen, können Sie besser sehen. Wenn alle auf ihren Sitzen stehen, gilt das nicht mehr.

Geld ist das allgemeine Tauschmittel, und es hat nur eine Funktion: die Tauschfunktion. Steigt die Geldmenge in der Volkswirtschaft, so tauschen die Menschen es früher oder später gegen andere Güter, die sie höher wertschätzen, ein. Das Geld wird ausgegeben, um ...

