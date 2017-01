Ob Tempo-Taschentuch oder Drogerie-Eigenmarke: Papiertaschentücher sehen einigermaßen appetitlich aus, solange sie unbenutzt sind. Aber viele landen nach dem Gebrauch in der Hosentasche statt im Müll. Igitt.

Wenn Sie als Unternehmer den Tempo-Status erreicht haben, haben Sie es geschafft. Der Tempo-Status: Das heißt, Ihre Marke ist nicht einfach eine Marke - Ihre Marke ist gleichbedeutend mit dem Produkt. Ihre Marke hat sich zum Gattungsnamen hochgekämpft. ManagerOutfit ist meine Marke. Im besten Fall sagt die ambitionierte Assistentin zu ihrem Chef: "Chef, du musst was an deiner Kleidung ändern, ich kenne da jemanden." Wenn ich eines Tages den Tempo-Status erreiche, wird sie sagen: "Chef, du brauchst ManagerOutfit." So selbstverständlich, wie eben jemand sagt: "Ich muss Tempos kaufen" - auch wenn er dann zur Drogerieketten-Eigenmarke greift.

Ich möchte heute das Tempo würdigen. Und gleichzeitig aus gegebenem Anlass auf eine inzwischen fast vergessene Eigenschaft des Tempos hinweisen: Sie werden wahrscheinlich vor Überraschung vom Stuhl fallen. Es handelt sich um ein Hygieneprodukt - wirklich. Auch wenn es heutzutage in sieben verschiedenen Duftnoten und mit Olaf aus dem Kinofilm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...