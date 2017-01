Seit fast zwei Jahren stecken die Schweizer Uhrenhersteller in einer Exportkrise. Die Nachfrage an Luxusuhren leidet unter der weltweiten Unsicherheit. Anfang 2017 schöpfen die Hersteller jedoch wieder Hoffnung.

Schweizer Uhrenhersteller erwarten nach fast zwei Jahren sinkender Exportzahlen 2017 zumindest eine Stabilisierung ihrer Umsätze. In den wichtigen Märkten China und USA gebe es Zeichen für eine Trendwende, sagten Branchenmanager am Dienstagabend auf der Uhren- und Schmuckmesse SIHH in Genf. "Wir hoffen auf ein Jahr der Stabilisierung und Konsolidierung", sagte Nicolas Bos, Manager bei der Richemont-Marke Van Cleef&Arpels. "Gegen Ende des vergangenen Jahres hat sich eine etwas bessere Entwicklung abgezeichnet."

Die Verkäufe im wichtigsten ...

