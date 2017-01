Interessantes zum Marktumfeld und aus der Wirtschaft

Bielmeiers Blog: Brexit: May bezieht Position

ARD-Börsenblog: Niemals geht man so ganz

Mr. Market: Das britische Pfund: Keep Calm and Carry On!

Stefan L. Eichner's Blog: Jetzt kommt Donald Trump: Fertigmachen für die letzte, ganz große globale Verteilungsschlacht!

FAZ: Trump: "Der Dollar ist zu stark - das bringt uns um"

Den vollständigen Artikel lesen ...