Die Börsenblogger um 12: Donald Trump sorgt für das Ereignis der Woche

Nach der kleinen Erholung zur Wochenmitte, gehen es Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag deutlich ruhiger an. Schließlich warten auch sie auf das Ereignis der Woche: Die Amtseinführung Donald Trumps. Daher notiert der DAX lediglich um den Vortagesschluss.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 11.549

MDAX +0,2% 22.532

TecDAX +0,1% 1.837

SDAX +0,0% 9.708

Euro Stoxx 50 -0,0% 3.284

Die Topwerte im DAX sind adidas, Bayer und Infineon. Auch der Blick auf Autowerte wie Daimler bleibt interessant, vor allem nach den jüngsten Aussagen Donald Trumps. Auch sonst spekulieren Investoren weltweit über Trump und die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik der neuen US-Regierung. In Österreich blicken Anleger wiederum auf die Neunmonatszahlen des Luftfahrtzulieferers FACC.

