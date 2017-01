Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-18 / 11:30 *hkp/// group erweitert Geschäftsführung* *HR-Management-Beratung ernennt Regine Siepmann und Frank Gierschmann zu Partnern und Mitgesellschaftern* *Frankfurt, 18. Januar 2017*. Zum 1. Januar 2017 wurden die hkp/// group Mitarbeiter Regine Siepmann und Frank Gierschmann zu Partnern, Mitgliedern der Gruppengeschäftsleitung und Geschäftsführern der hkp Deutschland GmbH ernannt. Regine Siepmann gehört dem hkp/// Gründerteam an. Sie war an der Aufbauarbeit der ersten Jahre maßgeblich beteiligt und leitet heute international den Geschäftsbereich Board Services. Frank Gierschmann ist seit 2013 bei hkp/// und hat hier den Geschäftsbereich Performance- und Talent-Management mit aufgebaut, den er nun auch international verantwortet. "Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir nach sechs Jahren bereits die dritte interne Ernennung zu Partnern und Mitgesellschaftern sehen. Ich gratuliere Regine Siepmann und Frank Gierschmann von Herzen, steckt hinter diesem Schritt doch viel Können, aber auch harte Arbeit", zeigt sich hkp/// group Managing Partner Michael H. Kramarsch erfreut über den erfolgreichen Werdegang der neuen Partner. "Beide sind für unsere Mandanten hoch geschätzte Ansprechpartner in herausfordernden Fragestellungen. Sie verkörpern auch intern unseren Wertekanon aus Performance, Passion, Partnership." *Hintergrundinformationen * *Regine Siepmann* (Jg. 79) berät für die hkp/// group seit Januar 2011 Gesellschaften in den Bereichen Board Services und Executive Compensation. Schwerpunkte ihrer Beratungstätigkeit sind Aspekte der Corporate Governance und Vergütungsregulatorik, Angemessenheitsprüfungen der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung, die Publizität der Bezüge für Organmitglieder sowie die Aus- und Neugestaltung variabler Vergütungssysteme für das Top Management. Regine Siepmann begann nach ihrem Diplom-Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Personalwirtschaftslehre (Universität zu Köln) ihre berufliche Laufbahn in einer internationalen HR-Management-Beratung. *Frank Gierschmann* (Jg. 69) berät seit 2013 für die hkp/// group Groß- und Mittelstandsunternehmen im Talent- und Performance Management. Er begann seine berufliche Laufbahn in der Konzernzentrale des weltweit größten Logistikdienstleisters und durchlief hier verschiedene Experten- und Führungsfunktionen in der Personalentwicklung, zuletzt als Vice President Corporate Executives Staffing. 2011 folgte der Wechsel in die Schweiz, wo er bei einem börsennotierten Logistikkonzern als Global Head of Talent Management das unternehmensweite Talent Management verantwortete. Frank Gierschmann ist Wirtschaftspsychologe (RWTH Aachen), ergänzt durch einen MBA in General Management. Er ist Autor verschiedener Fachpublikationen zu Fragen des Talent- und Performance-Management und in diesem Themenfeldern auch als Referent sowie Gastdozent aktiv. No. of words: 484; characters (incl. spaces): 2.834 2 Fotos: Regine Siepmann, Frank Gierschmann *Kontakt * Thomas Müller, Mobil: +49 176 100 88 237, E-Mail: thomas.mueller@hkp.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: hkp/// group Schlagwort(e): Unternehmen 2017-01-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 537351 2017-01-18

