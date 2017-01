Wallisellen (ots) - Reflection Marketing lanciert als führende

Agentur für strategisches Live Marketing den ersten auf die

Bedürfnisse einzelner Unternehmen zugeschnittenen Live Marketing

Trendreport. Die umfassende Studie liefert wesentliche

Entscheidungsgrundlagen zur Bestimmung der künftigen

Live-Marketing-Strategie.



Angetrieben von der Digitalisierung, den neuartigen

Kommunikationsbedürfnissen und den gesellschaftlichen

Entwicklungstrends verändert sich die Live-Marketing-Welt intensiv

und nachhaltig. Marketing-, Sponsoring-, Event- und

Messe-Verantwortliche sind mehr denn je gefordert, die relevanten

Veränderungen für Ihr Business und Ihre Kunden zu identifizieren und

entsprechend zu handeln.



Der neue Live Marketing Trendreport zeigt individualisiert für

Branchen und Unternehmen auf, welche Trends heute oder in naher

Zukunft für Sponsorings, Events und Messen relevant sind. Die Studie

verbindet das systematische Monitoring der wichtigsten Trends mit der

Expertise aus über 300 Beratungsmandaten und 15 Jahren

Consulting-Erfahrung von Reflection Marketing.



Der Trendreport ist ab sofort für alle wichtigen Branchen in zwei

Ausführungen erhältlich: Als BASIC Version, zugeschnitten auf

einzelne Branchen oder als CUSTOMIZED Version, zugeschnitten auf

einzelne Unternehmen.



Reflection Marketing berät führende Unternehmen, Eventveranstalter

und Sportverbände bei der Stärkung und Entwicklung ihrer Marketing-

und Live-Marketing-Strategien. Das Unternehmen mit Sitz in

Zürich-Wallisellen und Vevey beschäftigt 12 Consultants und gehört

seit 2015 der MCH Group an.



Zusätzliche Informationen:

www.reflection-marketing.com/trendreport

www.mch-group.com/de-CH/news



Kontakt:

Reflection Marketing AG

Thomas Egli, Head Consulting

Tel +41 58 206 53 30

thomas.egli@reflection-marketing.com