Next Kraftwerke wagt den Sprung in die Schweiz. Seit 2010 praktiziere das Unternehmen in Deutschland bereits die Bündelung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen, um Regelenergie bereitzustellen. Mit der Rezek-Solutions GmbH gründete Next Kraftwerke nun das Joint Venture Suisse Next GmbH in Bern, um das...

Den vollständigen Artikel lesen ...