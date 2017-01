Von Robert Wall

DUBLIN (Dow Jones)--Der Chef der arabischen Fluggesellschaft Etihad hat Spekulationen um einen Einstieg bei der Deutschen Lufthansa eine Absage erteilt. Etihad-CEO James Hogan sagte, sein Unternehmen würde seine Verbindung zu Deutschlands größter Airline gerne ausweiten, strebe aber keine Kapitalbeteiligung an.

Etihad Airways, das Kerngeschäft des Luftfahrtkonzerns aus Abu Dhabi, hat im vergangenen Monat auf einigen Strecken ein Codesharing mit Lufthansa vereinbart. Hogan sagte, er würde gerne weiter mit dem deutschen Konkurrenten arbeiten, nannte aber keine Einzelheiten.

Den Bericht einer italienischen Zeitung, wonach Etihad einen Anteil an der Lufthansa erwerben wolle, habe er nicht gesehen, sagte Hogan. Hinter der Geschichte stecke nicht Etihad. Die Airline strebe keine Kapitalinvestition in Lufthansa an, sagte er zu Reporten am Rande der Branchenkonferenz Global Airfinance Conference in Dublin

