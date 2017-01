Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR



Wien (pta023/18.01.2017/11:35) - Mitteilung



1 Angaben zu den Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie

zu den in enger Beziehung zu ihnen

stehenden Personen

a) Name Johann BREITENEDER

2 Grund der Meldung

a) Position/Status Geschäftsführer (Emittent)

b) Erstmeldung

3 Angaben zum Emittenten, zum

Teilnehmer am Markt für

Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum

Versteigerer oder zur

Auktionsaufsicht

a) Name Best in Parking - Konzernfinanzierungs

GmbH

b) LEI 529900BBRDS7QBC5Q850

4 Angaben zum Geschäft/zu den

Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Anleihe

Art des Instruments

Kennung AT0000A1HQ07

b) Art des Geschäfts Veräußerung

c) Preis(e) Volumen

102,60% 33.000 EUR

d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen

102,60% 33.000 EUR

e) Datum des Geschäfts 13.01.2017 UTC+2

f) Ort des Geschäfts WIENER BOERSE AG

MIC XWBO

(Ende)



Aussender: Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH

Adresse: Schwarzenbergplatz 5/7.1, 1030 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Mag. Philipp Gaier

Tel.: +43 1 5131241-750

E-Mail: p.gaier@b-i-p.com

Website: www.bestinparking.com



ISIN(s): AT0000A1HQ07 (Anleihe)

Börsen: Geregelter Freiverkehr in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt,

Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1484735700399



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 18, 2017 05:35 ET (10:35 GMT)