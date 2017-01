Hamburg (ots) -



Früher war Anna Maria Mühe "immer in Prolls verknallt", so die Schauspielerin in der aktuellen Ausgabe von BRIGITTE (3/2017). Wahrscheinlich eine Gegenreaktion zu ihrer Sozialisation in einem intellektuellen Schauspielerhaushalt. "Ich habe das eigentlich überwunden, ein Überbleibsel aus meiner Jugend, aus dem nichts mehr folgt." Die 31-Jährige ist die Tochter der ostdeutschen Schauspiellegenden Ulrich Mühe und Jenny Gröllmann. Beide Eltern starben 2006 an Krebs. Ein Verlust, der noch immer schmerzt: "Es ist vielleicht mal eine Kruste drüber, aber diese Wunde geht nicht weg, die ist immer zu sehen. Der Schmerz verändert sich nur von Zeit zu Zeit." Trotzdem möchte die Mutter eine kleinen Tochter nicht als tragische Figur gesehen werden: "Mein Leben ist so was von überhaupt nicht tragisch. Im Gegenteil." Auch beruflich ist Anna Maria Mühe äußerst erfolgreich, im Moment ist sie im Kino in der Komödie "Blind Date mit dem Leben" zu sehen.



