Berlin (ots) - Das Praktikum ist nach wie vor eines der interessantesten Modelle auf dem deutschen Arbeitsmarkt. In den letzten Jahren hat sich die "Generation Praktikum" extrem gewandelt. Der "Tag der Praktikanten" in Berlin thematisiert, wie diese Veränderung aussieht. Im Mittelpunkt des Tages steht die Vorstellung des "CLEVIS Praktikantenspiegel 2017", der mit mehr als 5.500 Teilnehmern deutschlandweit größten Praktikanten-Studie, die von CLEVIS in Kooperation mit ABSOLVENTA sowie in Zusammenarbeit mit der Universität Magdeburg erstellt wird.



In diesem Jahr findet der "Tag der Praktikanten" am 2. Februar 2017 in Berlin statt. Ort des Geschehens ist der Hauptsitz von Microsoft in Berlin (Microsoft Atrium, Unter den Linden 17, Berlin-Mitte). Mit dabei: Zahlreiche Arbeitsmarktexperten, HR-Spezialisten der wichtigsten deutschen Arbeitgeber sowie hochrangige Referenten zum Thema.



Wir laden alle Medienvertreter herzlich ein, an diesem Tag unser Gast zu sein und im Nachgang über die Veranstaltung sowie die Studie zu berichten. Initiatoren der Veranstaltung sind die CLEVIS Consult sowie das Karriere-Netzwerk ABSOLVENTA. Vorab schon einmal einige inhaltliche Highlights der Studie:



Mindestlohn-Regelung steigert das Durchschnittsgehalt von Praktikanten



Im Vergleich zum letzten Jahr ist der Durchschnittslohn für Praktikanten um 82 Euro angestiegen. Im Schnitt verdienen Praktikanten auf dem deutschen Arbeitsmarkt erstmals mehr als 1.000 Euro.



Praktikum wird zum Bindungsinstrument für Arbeitgeber



Der viel diskutierte Fachkräftemangel hat für einen Imagewechsel des Praktikums aus Sicht der Arbeitgeber geführt. Viele Unternehmen nutzen es, um begehrte Absolventen frühzeitig an sich zu binden. 85 Prozent von ihnen halten auch nach dem Praktikum den Kontakt zu ihren Praktikanten.



Praktikanten sind beweglich



Praktikanten zeigen sich sehr flexibel, wenn es um ihr Praktikum geht. 51 Prozent ziehen dafür an einen anderen Wohnort, 12 Prozent absolvieren es gar im Ausland.



Diese und weitere hochinteressante Ergebnisse unserer insgesamt 64-seitigen Studie erfahren Sie exklusiv auf dem "Tag der Praktikanten" in Berlin. Seien Sie unser Gast. Bitte schicken Sie uns dazu eine formlose Mail an theisen@stammplatz-kommunikation.de mit der Anmeldung Ihrer Teilnahme. Wir bestätigen umgehend.



