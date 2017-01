Die Abstimmung zur Unternehmenssteuer-Reform III ist diejenige mit den weitreichendsten Folgen für den Wohlstand der Schweiz in den kommenden Jahren. Komplex im Text, sperrig im Thema, massiv in den Auswirkungen. Deshalb sind die Erläuterungen des Bundesrates für die Stimmbürger besonders wichtig. Sie sollen Orientierung geben, Grundlagen schaffen. Und dann kommt, eigentlich nichts.

Ich möchte, dass die 24'000 sonderbesteuerten Unternehmen mit den 150'000 Arbeitsplätzen (Zahlen des Bundesrates) in der Schweiz bleiben und noch viele dazu kommen, sofern sie neue Arbeitsplätze in innovativen Bereichen schaffen, uns bei der Forschung weiter bringen, mit uns Zukunft gestalten wollen. Dafür müssen wir gewisse Risiken auf der finanziellen Seite in Kauf nehmen.

Was wir aber nicht müssen, ist uns vom Bundesrat und den Befürwortern verschaukeln lassen, indem kaum belastbares Zahlenmaterial erstellt und veröffentlich wird, keine klaren Angaben zu den wirklichen Risiken im Sinne von Steuerausfällen gemacht und keine belegbaren Szenarien ausgearbeitet werden. In den Unterlagen werden grundlegende Fragen offen gelassen, alles spielt sich im Seichten, Emotionalen ab.

Informierte Habende und der unwissende Nichtshabende

Demokratie funktioniert nur, wenn die Bürger informierte und fundierte Entscheidungen treffen können. Ansonsten driften wir ab in Richtung einer Zweiklassengesellschaft der informierten Habenden und der unwissenden Nichtshabenden. Das Resultat wird für beide Gruppen höhst unerfreulich.

