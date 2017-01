Frankfurt - Trotz eines turbulenten Anlagejahrs 2016 konnte sich der Aktienmarkt zum Jahresende hin noch positiv entwickeln, so die StarCapital AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Hiervon konnten die von uns aktiv gemanagten ETF-Strategien profitieren", bilanziert StarCapitals ETF-Profi Markus Kaiser das vergangene Jahr. Pessimismus kam bei den Marktteilnehmern bereits mit den Kurskorrekturen zu Beginn des Börsenjahres auf. Das Börsenumfeld blieb unruhig, ein Grund für den Fondsmanager die Aktienquote taktisch temporär zu minimieren. Diese defensive Haltung zahlte sich aus: während sich Kursverluste von bis zu 20% an den Aktienmärkten ausbildeten, lagen die Kursrückgänge der ETF-Strategien deutlich darunter, bei der defensiven und flexiblen ETF-Strategie sogar unter der 5%-Marke.

