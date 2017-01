Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) will einen Teil seines "Pakts für Österreich" unverzüglich angehen. Konkret geht es um jenen Teil der Pläne, "die wir von uns aus in Angriff nehmen können - Vorschläge die wir als Finanzministerium machen können", sagte er bei einem Hintergrundgespräch am Dienstagabend. Als ein Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...