Hans-Jörg Widiger wurde vom Verwaltungsrat auf den 1. Januar 2017

zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung der Swiss Bankers Prepaid

Services AG ernannt. Sein Vorgänger Thomas Beck tritt nach 27 Jahren

Tätigkeit bei der Swiss Bankers in den Ruhestand.



Hans-Jörg Widiger verfügt über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen

Banking und Payment-Technologies und besitzt einen soliden

Leistungsausweis sowohl im Zahlungsgeschäft als auch in den digitalen

Medien. Er war zuerst in der Unternehmensberatung und anschliessend

bei der UBS AG, der Credit Suisse AG, der Neuen Aargauer Bank AG und

bei der Entris Banking AG in unterschiedlichen leitenden Funktionen

und seit dem Jahr 2002 durchgehend in der

Geschäftsleitungsverantwortung tätig. Von 2008 bis 2010 vertrat er

die Entris Banking AG im Verwaltungsrat der Swiss Bankers Prepaid

Services AG. Seit 2009 war er bei Gemalto AG (vormals Trüb AG) als

Mitglied der Geschäftsleitung für den Geschäftsbereich Banking &

Access verantwortlich. In den letzten acht Jahren hatte er diverse

Mandate im Zusammenhang mit der digitalen Roadmap verschiedener

Unternehmen und Institute in Estland, Deutschland und der Schweiz

inne.



Hans-Jörg Widiger studierte in Deutschland

Wirtschaftswissenschaften. Es folgten Senior Management Ausbildungen

an der Harvard Business School in Boston und an der Columbia Business

School in New York.



