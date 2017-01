Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Joachim Gauck hat in seiner Abschiedsrede vor Gefahren für Demokratie und Stabilität in Deutschland und Europa gewarnt. Es sei "vieles anders gelaufen, als wir uns das vor einem guten Vierteljahrhundert vorgestellt hatten", sagte das Staatsoberhaupt am Mittwoch in Berlin. Man sei sich derzeit in Europa weder einig "noch leben wir überall in Frieden".

Die Bindekraft der Europäischen Union habe deutlich nachgelassen, warnte Gauck und bezog in seine Kritik auch den neu gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump ein. Zweifel am inneren Zustand der EU würden auch von außen geschürt, sagte Gauck. Erstmals wolle sogar ein Staat die Union verlassen.

"Die Kriege im Nahen Osten und in der Ostukraine sowie die russische Besetzung der Krim haben die begrenzten Handlungsmöglichkeiten deutscher und europäischer Außenpolitik offenbart" ergänzte der Bundespräsident.

Trump ist Herausforderung

"Mit dem Amtsantritt des neuen amerikanischen Präsidenten stehen wir vor Herausforderungen für die völkerrechtsbasierte internationale Ordnung und die transatlantischen Beziehungen, besonders die Nato", formulierte Gauck diplomatisch Kritik an Trump und seinen bisherigen Äußerungen. "Es träfe uns auch unmittelbar, wenn die Vereinigten Staaten ihre Haltung zur Europäischen Union oder dem westlichen Sicherheitsbündnis tatsächlich verändern sollten", sagte der Bundespräsident.

Gauck sprach sich zudem für einen gravierenden finanzpolitischen Umbau des europäischen Hauses aus. Es sei "unter enormer Anstrengung gelungen, für die Stabilisierung des Euro Instrumente zu entwickeln, um die Gemeinschaftswährung nicht preiszugeben", sagte er. "Aber alle wissen, dass die Zukunft der gemeinsamen Währung wohl auf längere Sicht am besten mit einer gemeinsamen Haushalts- und Finanzpolitik zu sichern wäre."

Warnung vor den Rechten

"In unseren Gesellschaften wachsen Bewegungen heran, die Gegenentwürfe präsentieren, aber keine kohärenten Programme", warnte Gauck vor rechtspopulistischen Tendenzen. Die Denkrichtung dieser Bewegungen sei deutlich: "Sie propagieren die Rückkehr ins Nationale, die Abwehr von Fremden und Freihandel. Sie ziehen kulturelle Geschlossenheit der Vielfalt vor und präsentieren Konkurrenzmodelle zur repräsentativen Demokratie. Sie erklären sich zum alleinigen Sprecher des Volkes und attackieren das sogenannte System. Sie stellen das europäische Projekt in Frage."

Einige dieser Bewegungen mischten "antiamerikanische und antiwestliche Reflexe mit Sympathien für die autoritäre Herrschaft in Moskau", sagte Gauck. "Wir kommen nicht umhin, uns dieser Herausforderung zu stellen: Die liberale Demokratie und das politische und normative Projekt des Westens, sie stehen unter Beschuss."

Gauck war am 18. März 2012 von der Bundesversammlung zum elften Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Nachdem er am 6. Juni letzten Jahres erklärte hatte, nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren zu wollen, setzte bei Union und SPD die hektische Suche nach einem Nachfolger ein.

Die Sozialdemokraten setzten sich am Ende mit ihrem Vorschlag durch: Außenminister Frank-Walter Steinmeier soll ins Schloss Bellevue einziehen. Die Wahl des neuen Staatsoberhauptes durch die Bundesversammlung findet am 12. Februar in Berlin statt.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2017 05:51 ET (10:51 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.