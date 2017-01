Der Markt für Schuldscheinemissionen boomte auch im zweiten Halbjahr 2016 und markierte damit auf Gesamtjahressicht eine neue Höchstmarke: Mit knapp 26 Mrd. EUR lag das gesamte Platzierungsvolumen rund 28% über dem Wert des Vorjahres - zugleich zum zweiten Mal in Folge ein neuer Rekordwert. Wie schon in den Vorquartalen trieben in erster Linie Jumboemissionen als Ausdruck einer gesteigerten Investorennachfrage ...

