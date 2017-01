Stuttgart/München (ots) - Das Medienhaus Motor Presse Stuttgart hat zum 1. Januar 2017 die Premiumvermarktung des Content-Networks netzathleten network (netzathleten.de) übernommen. Das netzathleten network gehört zu NETLETIX, Betreiber mehrerer marktführender Content-Netzwerke. Mit fast zwei Millionen Unique Usern* pro Monat bündelt netzathleten.de einige der besten deutschsprachigen Sportwebseiten zum reichweitenstärksten markenunabhängigen Online-Sportangebot.



"Mit unserem Multi-Vermarktungsansatz sind wir der richtige Partner für Publisher mit Premiuminventaren der neuen Generation", so Martin Schwager, Geschäftsführer NETLETIX. "Mit der Motor Presse Stuttgart haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite, der den Ansatz der Multi-Vermarktung mitgestaltet und die Partner des netzathleten network zukunfts- und marktorientiert vermarkten wird. Die Ausweitung der Partnerschaft war der nächste logische Schritt, nachdem wir seit 2012 gemeinsam erfolgreich den Ausbau des Netzwerks auto-motor-und-sport.de betreiben."



Das bestehende Lifestyle- und Sport-Portfolio des Verlags mit starken Medienmarken wie Men's Health, Women's Health, RUNNERSWORLD, outdoor, MOUNTAINBIKE oder Klettern wird durch netzathleten.de ideal ergänzt. Gemeinsam erreicht die Motor Presse Stuttgart damit über fünf Millionen Unique User. "Durch diese Kooperation stärken wir unsere Position als führendes Medienhaus für die Vermarktung von Sport- und Lifestyle-Zielgruppen und bieten unseren Werbekunden ein Plus an Relevanz und Reichweite" sagt Zeljko Berden, Sales Director Digital Motor Presse Stuttgart.



*AGOF digital facts Ø Monat Okt 16: 1,66 Unique User im Monat



