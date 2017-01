Je näher die Amtseinführung des designierten US-Präsidenten rückt, desto nervöser scheinen Anleger zu werden. Nach den gewaltigen Vorschusslorbeeren an den Aktienmärkten geht immer mehr die Sorge um, Donald Trump könnte nicht halten, was sich die Börsen erhofft haben. Denn innerhalb seiner republikanischen Partei offenbaren sich erste Risse zum Beispiel zur geplanten Steuerpolitik. Wenn Trump am Freitag das Zepter in den USA übernimmt, wird daher schon die erste Rede als Präsident aufmerksam verfolgt werden. Trump hat bislang einen protektionistischen Kurs angekündigt und sich kritisch über die Wechselkurspolitik in China geäußert. Händler warten daher gespannt darauf, ob Trump auch bei seiner Amtseinführung ins gleiche Horn blasen wird. In diesem Klima der Unsicherheit sei der Kauf von Aktien keine gängige Praxis, heißt es an der Wall Street. Der Aktienterminmarkt deutet eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt an. Händler erwarten, dass sich die Aktienkurse bis zur Trump-Rede am Freitag wenig bewegen werden.

