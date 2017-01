Unterföhring (ots) -



- Die erste Staffel der HBO-Comedyserie immer mittwochs auf Sky Atlantic HD - Komplette Staffel auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar - Von und mit Issa Rae, bekannt durch ihre Webserie "Awkward Black Girl"



Zwei junge schwarze Frauen und die Irrungen und Wirrungen ihres Alltags- und Liebeslebens: Sky präsentiert ab 8. März die erste Staffel der entwaffnenden Comedyserie von und mit Issa Rae. Die acht Episoden sind in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln immer mittwochs um 21.30 Uhr zu sehen. Die komplette Staffel ist darüber hinaus auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar.



Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky: "Die außergewöhnliche HBO-Comedyserie 'Insecure' erzählt authentisch und ohne Klischees vom Leben einer modernen Afro-Amerikanischen Frau in Los Angeles - von ihren stürmischen Freundschaften, unangenehmen und witzigen Erlebnissen und existentiellen Sorgen."



Über "Insecure":



Vor dem heimischen Spiegel gibt Issa (Issa Rae) die knallharte Rapperin, doch ihr Alltag als Betreuerin von benachteiligten Kindern in einer gemeinnützigen sozialen Einrichtung ist weniger kraftvoll. Stark auf die 30 zugehend, beginnt Issa darüber nachzudenken, ob sie in ihrer Beziehung mit dem arbeitslosen Lawrence (Jay Ellis) noch glücklich ist und wohin ihr Leben im Allgemeinen führen soll. Ihrer besten Freundin Molly (Yvonne Orji) geht es ähnlich, denn die hochbezahlte Anwältin findet einfach nicht den richtigen Mann. Nachdem Issa bei einer "Open-Mic-Night" spontan einen Rap-Auftritt hinlegt, beschließt sie, ihr Leben mutiger anzugehen. Wenn doch nur die Unsicherheit im Alltag nicht wäre....



Die achtteilige Comedyserie "Insecure" von und mit Issa Rae beleuchtet auf humorvolle Weise die Freundschaft zweier afroamerikanischer Frauen in Los Angeles, die sich mit den Irrungen und Wirrungen im Berufs- und Liebesleben sowie dem Rassismus im Alltag auseinandersetzen müssen. Gedreht wurde in und um Los Angeles. Hauptdarstellerin und Ausführende Produzentin Issa Rae entwickelte gemeinsam mit Larry Wilmore die Serie und zusammen verfassten sie auch das Drehbuch. Regie führte Melina Matsoukas, als Showrunner fungierte Prentice Penny ("Brooklyn Nine-Nine"). Issa Rae veröffentlichte 2015 ihren Roman "The Misadventures of Awkward Black Girl", basierend auf ihrer erfolgreichen Youtube-Webserie "Awkward Black Girl", die seither mehr als 250 Millionen Views erzielen konnte und 200.000 Abonnenten verzeichnet. Für "Insecure" erhielt Issa Rae zuletzt eine Golden-Globe-Nominierung als beste Hauptdarstellerin einer Comedyserie.



Facts:



Originaltitel: "Insecure", Comedyserie, 8 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2016. Regie: u.a. Melina Matsoukas. Serienschöpfer und Drehbuch: Issa Rae, Larry Wilmore. Ausführende Produzenten: Dave Becky, Jonathan Berry, Issa Rae, Prentice Penny, Michael Rotenberg. Koproduzent: Erin Mitchell. Darsteller: Issa Rae, Mason McCulley, Sujata Day, Yvonne Orji, Jay Ellis, Lisa Joyce, Wade Allain-Marcus, Neil Brown Jr.



Ausstrahlungstermin:



Ab 8.3.2017 mittwochs um 21.30 Uhr auf Sky Atlantic HD, in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket auch als komplette Staffel verfügbar.



