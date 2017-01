Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt auch am Mittwochmittag den Abwärtstrend der vorangegangenen beiden Handelstage fort. Der Leitindex SMI ist im Verlauf des Vormittags unter die Marke von 8'300 Punkten gefallen. Unterstützung bieten aktuell die Indexschwergewichte Novartis und Nestlé, eine Belastung sind im Gegenzug erneut schwache Finanzwerte.

Die Stimmung unter den Investoren beschrieb ein Händler in Zürich als "vorsichtig". Die Unsicherheit habe zuletzt deutlich zugenommen. Donald Trump habe viel Porzellan zerschlagen und auch die britische Premierministerin Theresa May habe mit ihrer Brexit-Rede am Vortag für Verstimmung gesorgt. Für frischen Wind könnten am Nachmittag US-Daten wie die Entwicklung der Konsumentenpreise oder der Industrieproduktion sorgen. Nachbörslich wird noch der Konjunkturbericht der USA, das sogenannte Beige Book, veröffentlicht, und die Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, spricht am späten Abend in San Francisco.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen Mittag um 0,16% im Minus auf 8'290,97 Punkten. Der 30 Titel umfassenden Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,44% auf 1'317,86 Zähler. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt 0,09% auf 9'060,81 Punkte ab. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Minus, zehn im Plus und Galenica als einziger unverändert.

Zu den grossen Verlierern zählen erneut die Grossbankenwerte CS ...

