Etwa 20 Prozent des Handelsgeschäfts werde vermutlich nach Paris verlagert, sagte HSBC-Chef Stuart Gulliver dem Nachrichtensender Bloomberg TV am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Der Umzug passiert nicht über Nacht. HSBC besitze in Frankreich die Geschäftsbank CCF und könne daher recht langsam vorgehen, sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...