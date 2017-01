FMW-Redaktion

Gestern war der Präsident des Bankenverbandes BdB, Hans-Walter Peters, nach der Brexit-Rede von Theresa May für den Standort Frankfurt noch optimistisch: der harte Brexit werde dazu führen, dass die Londoner Banken ihren EU-Pass verlören, und davon würden andere Standorte wie Frankfurt profitieren.

Nun hat die erste Großbank nach der gestrigen Rede von Theresa May und der darin enthaltenen Bestätigung für einen harten Brexit, HSBC, verkündet, einen Teil seiner Geschäftstätigkeit aus London zu verlagern - aber nicht nach Frankfurt, sndern nach Paris! Das sagte der CEO von HSBC, Stuart Gulliver, bei einem Interview in Davos. Aktivitäten der Bank, die mit EU-Regularien verknüpft seien, würden nach Paris verlegt - es handele sich etwa um 20% des derzeitigen Umsatzes. Dabei werde man jedoch "ziemlich langsam" vorgehen - vermutlich also erst in zwei Jahren, wenn der Brexit wirksam werde. Gulliver wiederholte seine ...

