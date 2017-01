Frankfurt (ots) - Mit der Januar-Ausgabe präsentiert sich die FLEISCHWIRTSCHAFT (dfv Mediengruppe), das nationale und internationale Monatsmedium für die gesamte Fleischbranche, nicht nur in neuer Optik, sondern auch mit erweitertem Spektrum.



Die Themenvielfalt und -tiefe folgt konsequent der Prozesskette "Fleisch" - von der Erzeugung über die Verarbeitung bis hin zur Vermarktung. "Forschung und Entwicklung", der Wissenschaftsteil nach Peer-Review-Verfahren, dient dem Austausch zwischen Forschung und Praxis. Neu ist die Rubrik "Wirtschaft", die dem Fachteil vorangestellt ist, mit redaktionell recherchierten und kommentierten Hintergrundgeschichten zu monatsaktuellen Themen sowie grafisch aufbereiteten Trendanalysen. Das Anstoßen und Begleiten von Debatten sind hier zentrale Anliegen der FLEISCHWIRTSCHAFT.



Auf den ersten Blick fallen das neue, schnörkellose Logo und das an Hygienic-Design-Optik angelehnte Cover ins Auge. Anders und doch vertraut zeigt sich der Heftinhalt: Neue Schriften, eine überarbeitete Bild- und Grafiksprache, übersichtliche Tabellen und eine größere Gestaltungsvielfalt der Fachartikel machen die FLEISCHWIRTSCHAFT als Impulsgeber der Branche unverwechselbar.



Unverändert bleibt der redaktionelle Anspruch, der verlässliche Branchennavigator mit technologisch-wissenschaftlichem Schwerpunkt zu sein. Inhaltlich setzt die Redaktion wie bisher auf die Expertise ihrer Fachautoren, die die FLEISCHWIRTSCHAFT in den nunmehr 97. Jahrgang getragen hat.



