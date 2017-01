NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch ins Minus gedreht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Mittag 54,75 US-Dollar und damit 72 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 74 Cent auf 51,74 Dollar. Am Morgen hatten die Ölpreise noch leicht zugelegt.

Die Aussicht auf einen künftigen Anstieg der US-Ölproduktion habe auf die Preise gedrückt, hieß es aus dem Handel. Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, sagte am Mittwoch in einem Interview mit Bloomberg TV, dass steigende Ölpreise einen "beachtlichen" Anstieg der US-Förderung nach sich ziehen würden. Die Äußerung gilt Händlern als eine Art Vorschau auf die am Donnerstag anstehende Veröffentlichung eines IEA-Ölmarktausblicks.

Am Donnerstag wird außerdem die US-Regierung ihre offiziellen Zahlen zu den Rohölreserven veröffentlichen./tos/jkr/stb

AXC0111 2017-01-18/13:06