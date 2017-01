Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das "SWR2 New Talent" und Gewinner des Deutschen Musikwettbewerbs 2016, der Trompeter Simon Höfele aus dem hessischen Groß-Umstadt, stellt sich am Sonntag, 22. Januar, um 15:05 Uhr erstmals ausführlich den Radiohörern vor. Bei "SWR2 Zur Person" gibt der junge Musiker im Gespräch mit Kerstin Unseld nicht nur Auskunft über sein Leben und seine musikalischen Vorlieben, sondern wird auch mit eigenen Aufnahmen zu hören sein. Auf der Musikliste stehen u. a. ein Ausschnitt aus der Sinfonie Nr. 5 cis-moll von Gustav Mahler, die Sonate für Trompete und Klavier von Paul Hindemith sowie "Sonare II" von Katrin Denner. Der 23-Jährige studiert derzeit noch an der Musikhochschule Karlsruhe und wird von SWR2 drei Jahre lang als "New Talent" gefördert.



Mit fünf die Liebe zur Trompete entdeckt Simon Höfele ist in einer Musikerfamilie aufgewachsen und hat an der Entscheidung, Musiker zu werden, nie gezweifelt: "Es war immer mein Ziel, aber ganz ohne Zutun oder zumindest ohne bewusstes Zutun meiner Eltern. Ich habe irgendwann mit fünf Jahren zum ersten Mal meinem Wunsch Ausdruck verliehen, dass ich doch Trompete spielen wollte. Ich war von nichts richtig begeistert, bis mein Papa auf Ebay eine Fanfare ersteigert hat, so ein Zehn-Euro-Ding, das man sich an die Wand hängt. Das hab ich dann von der Wand geholt und draufrum getrötet, weil es witzig war, und seitdem hab ich gedacht' cool, ich will unbedingt Trompete spielen. Vom ersten Tag an, als ich meine Trompete daheim aus dem großen Karton ausgepackt habe, habe ich nie etwas anderes gedacht, als dass ich Trompeter werden will."



Engagement gegen Kulturzerstörung



Höfele studiert bei Reinhold Friedrich an der Karlsruher Musikhochschule, spielt in großen Orchestern wie dem Concertgebouworkest Amsterdam und konzertiert solistisch mit dem Mahler Chamber Orchestra, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen oder dem Beethoven Orchester Bonn. Als passionierter Fotograf gründete er den Verein "Kunstverlust" und porträtiert dort Menschen, die sich aktiv für Kunst und gegen deren Zerstörung einsetzen. Seit 2016 ist er "SWR2 New Talent" und tritt im Radio sowie auf Festivals und Konzertreihen des Südwestrundfunks auf.



Sendetermin:



"SWR2 Zur Person", Sonntag, 22. Januar, 15:05 Uhr



Honorarfreie Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Pressedossier zu "SWR2 New Talent" auf www.SWR.de/kommunikation Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2