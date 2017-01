Heizen mit Erdgas ist bei einem Vergleich der Vollkosten am günstigsten, geht aus einem am Mittwoch präsentierten Vergleich der Österreichischen Energieagentur hervor. Teuerste Heizsysteme sind Pelletkessel im Neubau und Sole-Wärmepumpen mit Erdsonde in sanierten und unsanierten Gebäuden. Sie erzielen aber beim CO2-Ausstoß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...