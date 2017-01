Theresa May erklärt fast sieben Monate nach dem Brexit-Votum, wie sich ihr Land den EU-Austritt vorstellt. Klarer Schnitt, aber… Vergünstigungen möchte Großbritannien schon. Doch wie sollen die aussehen? Das Pfund erholt sich. Zumindest kurzfristig. Ein Wendepunkt, Vivien Sparenberg von Vontobel? Keine EU-Mitgliedschaft, keine Zollunion, kein Teil des EU-Binnenmarktes sein - mit bestmöglichem Zugang zum EU-Binnenmarkt. So stelle sich Theresa May die Zukunft Großbritanniens ohne die EU vor, sagt Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard. Doch wer diktiert die Bedingungen? Großbritannien mit drohenden Senkungen der Körperschaftssteuer, um Unternehmen anzulocken? Oder die EU mit dem Asset Marktzugang? Die britische Währung jedenfalls erholte sich kurzfristig. Eine Trendwende? Maybe….