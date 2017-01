Die Lebenshaltungskosten in Österreich sind 2016 durchschnittlich um 0,9 Prozent gestiegen. Besonders Mieter und Restaurantbesucher mussten tiefer in die Tasche greifen. Wer auf einen weißen Spritzer ins Kaffeehaus ging, musste 5 Prozent mehr zahlen, Rauchern kamen Zigaretten teurer (plus 1,4 Prozent). Preisdämpfend wirkten ...

