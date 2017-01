Etihad hat Spekulationen über einen Einstieg bei der Lufthansa dementiert. Die arabische Fluggesellschaft will sich nicht als Aktionärin an der deutschen Airline beteiligen - die Zusammenarbeit aber vertieften.

Die arabische Fluggesellschaft Etihad hat Spekulationen über einen möglichen Einstieg bei der Lufthansa eine Absage erteilt. Das Unternehmen habe keine Pläne, sich als Aktionärin an der Lufthansa zu beteiligen, sagte Etihad-Chef James Hogan am Mittwoch bei einer Branchenkonferenz in Dublin. Allerdings sprächen beide Seiten über eine vertiefte Zusammenarbeit in Form weiterer Codeshare-Flüge, bei der Fluggesellschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...