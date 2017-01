shareribs.com - Am 7. November 2016 haben wir Ihnen mit Mogo Finance Technology Inc. eine hochspannende FinTech-Turnaround-Story vorgestellt und auf eine positive Überraschung bei den Zahlen vom dritten Quartal spekuliert.Unsere Spekulation ist voll aufgegangen. Mittlerweile hat die Aktie im Vergleich zum Empfehlungskurs rund 60 Prozent zugelegt, aber das dürfte erst der Anfang sein.Im dritten Quartal 2016 erreichte Mogo erstmals nach seinem Börsengang - und ein Quartal früher als erwartet - ein positives Ergebnis von 500.000 CAD vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Zuschreibungen (EBITDA)! Der Kassen-bestand lag Ende Q3 bei 22,1 Mio. CAD.Der Start der neuen digitalen Plattform inklusive des MogoAccounts und der iOS App, die Einführung eines kostenfreien Kredit-Scorings sowie die Kooperation mit Postmedia führten zu einem Rekord im Hinblick auf neue Nutzer. Per Ende September 2016 erreichte Mogo 292.000 Nutzer im Vergleich zu 158.000 Nutzern im vergleichbaren Vorjahresquartal. Dies entspricht einem Anstieg von 85 Prozent innerhalb eines Jahres!

