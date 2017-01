Kommunalkredit Public Consulting (KPC) betreut deutsche Stiftung Zukunft des Kohlenstoffmarktes



Wien (ots) - Die Kommunalkredit Public Consulting (KPC) wurde mit der Geschäftsbesorgung der Stiftung "Zukunft des Kohlenstoffmarktes" beauftragt. Die Stiftung ist eine gemeinsame Initiative des Deutschen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und der Deutschen Entwicklungsbank (KfW). Ziel der Stiftung ist die Verbreitung und Umsetzung marktbasierter Klimaschutzinitiativen in Entwicklungsländern. Aufgabe der KPC ist die operative Umsetzung der Stiftungsziele und die Verwaltung der Stiftung. Die KPC betreut zudem die laufenden Förderungsprojekte und gewährleistet die reibungslosen Lieferungen der CO2-Emissionszertifikate und deren Stilllegung. Das Projekt läuft bis Dezember 2019.



KPC punktet mit Erfahrungen aus dem österreichischen JI/CDM Programm Ausschlaggebend für die Projektvergabe waren unter anderem die langjährige Erfahrung und das Know-how der KPC in der Verwaltung des österreichischen JI/CDM-Ankaufprogrammes im Auftrag des österreichischen Umweltministeriums und die Betreuung diverser Projekte im internationalen klimapolitischen Umfeld. Bestehende und in der Vergangenheit geleistete Beratungsleistungen der KPC in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit in den Bereichen (Klima)-Finanzierungen, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasser, Abwasser und innovative CO2-Marktmechanismen bedeuteten einen weiteren Wettbewerbsvorteil.



KPC - Technische Unterstützung und Management Services



Als Beratungsdienstleister für namhafte nationale und internationale Organisationen und Finanzinstitutionen ist die KPC seit langem im Klima- und Umweltbereich erfolgreich tätig. Ihr Spektrum umfasst neben technisch-wirtschaftlichen Beratungsleistungen und der Erstellung von (Markt-)Studien auch Capacity Development und Policy Advice. Die inhaltliche Expertise liegt dabei insbesondere im Energie- und Energieeffizienzbereich, im Bereich der Wasserwirtschaft sowie im Klimaschutz und in der Entwicklungsfinanzierung. Im internationalen Consulting hat sich die KPC besonders auf Beratungsleistungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit und für internationale Finanzierungsinstitutionen, speziell in den EU-Beitrittskandidatenländern Südosteuropas, in Osteuropa und in der Kaukasus-Region sowie in den Mittelmeer-Anrainerstaaten spezialisiert.



