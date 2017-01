Drohnen-Besitzer müssen sich in Zukunft auf strengere Regeln einstellen. Die Bundesregierung hat eine Verordnung beschlossen, die unter anderem Kennzeichnungspflichten für die Fluggeräte vorsehen.

Um Unfälle mit Drohnen zu verhüten, sollen für die unbemannten Fluggeräte in Deutschland künftig strengere Vorschriften gelten. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine Verordnung, die ähnliche Kennzeichnungspflichten wie beim Auto vorschreibt sowie eine Art Führerschein für die Nutzer von größeren Drohnen. Als maximale Flughöhe sind 100 Meter vorgesehen. Flüge in der Nähe von Flughäfen und über Wohngrundstücken ...

