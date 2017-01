Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.263,50 +0,04% +1,22% Euro-Stoxx-50 3.276,32 -0,27% -0,43% Stoxx-50 3.003,61 -0,14% -0,23% DAX 11.535,12 -0,04% +0,47% FTSE 7.227,68 +0,10% +1,19% CAC 4.829,03 -0,63% -0,68% Nikkei-225 18.894,37 +0,43% -1,15% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,45% -44

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,80 52,48 -1,3% -0,68 -3,6% Brent/ICE 54,78 55,47 -1,2% -0,69 -3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,13 1.216,85 -0,3% -3,72 +5,4% Silber (Spot) 17,12 17,20 -0,4% -0,08 +7,5% Platin (Spot) 969,90 976,50 -0,7% -6,60 +7,3% Kupfer-Future 2,61 2,63 -0,4% -0,01 +4,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Je näher die Amtseinführung des designierten US-Präsidenten rückt, desto nervöser scheinen Anleger zu werden. Nach den gewaltigen Vorschusslorbeeren an den Aktienmärkten geht immer mehr die Sorge um, Donald Trump könnte nicht halten, was sich die Börsen erhofft haben. Denn innerhalb seiner republikanischen Partei offenbaren sich erste Risse zum Beispiel zur geplanten Steuerpolitik. Wenn Trump am Freitag das Zepter in den USA übernimmt, wird daher schon die erste Rede als Präsident aufmerksam verfolgt werden. Trump hat bislang einen protektionistischen Kurs angekündigt und sich kritisch über die Wechselkurspolitik in China geäußert. Händler warten daher gespannt darauf, ob Trump auch bei seiner Amtseinführung ins gleiche Horn blasen wird. In diesem Klima der Unsicherheit sei der Kauf von Aktien keine gängige Praxis, heißt es an der Wall Street. Der Aktienterminmarkt deutet eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt an. Händler erwarten, dass sich die Aktienkurse bis zur Trump-Rede am Freitag wenig bewegen werden.

Hewlett Packard Enterprise übernimmt die Simplivity Corp für 650 Millionen US-Dollar. Hewlett Packard Enterprise verspricht sich von der Übernahme weiteres Wachstum im renditestarken Zukunftsgeschäft mit Plattformen für das Datenmanagement. Vorbörslich zeigt sich die Aktie noch inaktiv.

Eine Gewinnwarnung drückt den Aktienkurs von Cameco um 8,4 Prozent. Der Betreiber von Uranbergwerken hat mitgeteilt, dass sein Gewinn im Jahr 2016 unter dem Analystenkonsens liegen werde.

Auch Gigamon wird seine Ziele nicht erreichen. Im vierten Quartal sei der Umsatz unter den Erwartungen gebleiben, teilte der Anbieter von sogenannten Traffic-Visibility-Lösungen mit und senkte die Prognose. Die Aktie stürzt um 18,6 Prozent ab.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q

17:00 US/Volkswagen AG (VW), Statuskonferenz beim Bundesbezirksgericht

in San Francisco zur Einigung im Sammelverfahren von

US-Händlern wegen des Abgasskandals

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,4% zuvor: 75,0% 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit einem Ausbruch des DAX aus seiner Seitwärtsspanne rechnen Händler erst einmal nicht. "Vor dem Amtsantritt von Donald Trump am Freitag ist eine neue Rally-Runde eher unwahrscheinlich", sagt ein Marktteilnehmer. Positiv gesehen wird die Yuan-Stärke, die chinesische Währung wurde gegen den Dollar auf dem höchsten Stand seit zwei Monaten gefixt. In der jüngsten Fondsmanager-Umfrage von Bank of America-Merrill Lynch war eine Yuan-Abwertung noch als eines der großen Marktrisiken genannt worden. Das britische Pfund kommt nach seiner Vortagesrally zum Dollar wieder zurück, was dem Londoner Aktienmarkt aber kaum Unterstützung liefert. Neue Impulse für die Märkte könnten am Nachmittag von den US-Daten kommen. Ansonsten richten sich die Blicke bereits auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Positiv werden die Quartalszahlen von ASML kommentiert. Der Kurs schnellt um 4,8 Prozent nach oben. Technologiewerte sind mit einem Plus von 0,4 Prozent stärker als der Gesamtmarkt gesucht. Dagegen brechen Pearson nach einer Gewinnwarnung um fast 30 Prozent ein. Der Index der Medienaktien leidet mit einem Minus von 1,9 Prozent und führt die Verliererliste bei den Branchenindizes an. Burberry ziehen nach Vorlage von Geschäftszahlen um 1,9 Prozent an. Das Modelabel hat seinen Umsatz stärker gesteigert als erwartet. Lufthansa geben 1,1 Prozent nach. Etihad hat Spekulationen um einen Einstieg eine Absage erteilt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Di, 17:29 % YTD EUR/USD 1,0687 +0,08% 1,0679 1,0702 +1,6% EUR/JPY 121,1755 +0,16% 120,9849 120,76 -3,4% EUR/CHF 1,0706 -0,18% 1,0725 1,0725 -0,1% EUR/GBP 0,8693 +0,66% 0,8648 1,1559 +2,0% USD/JPY 113,39 +0,08% 113,30 112,81 -3,0% GBP/USD 1,2290 -0,47% 1,2348 1,2374 -0,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kurz vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten wächst an den Börsen die Nervosität. Die Investoren fragten sich, was Trump in seiner Rede zur Amtseinführung wohl sagen werde und wie die ersten 100 Tage seiner Präsidentschaft verliefen, hieß es. In den vergangenen Tagen hatten Anleger unter anderem wegen der mit Unsicherheit behafteten Amtseinführung Trumps Aktien gemieden und lieber zu vermeintlich sicheren Anlagen wie Gold oder dem japanischen Yen gegriffen. Am Mittwoch kam es an einzelnen Börsen zu einer Gegenbewegung. Besonders deutlich ging es in Hongkong nach oben. Das war laut Händlern zum einen dem IWF zu verdanken, der die Wachstumsprognose für China erhöht hatte. Beobachter verwiesen zudem darauf, dass sich der Anstieg der Eigenheimpreise in China im Dezember verlangsamt habe, was der Regierung entgegenkomme, die eine Immobilienblase verhindern wolle. Zum anderen hat die PBoC im Zuge der jüngsten Dollarschwäche den Yuan auf dem höchsten Niveau seit zwei Monaten gefixt und massiv Liquidität in den Markt gepumpt. Letztere Maßnahme sollte dazu dienen, die Nervosität zu lindern, weil China zahlreiche Börsengänge in rascher Folge genehmigt hatte. Unterdessen gab sich der chinesische Ministerpräsident Xi Jinping auf dem Wirtschaftsgipfel in Davos betont globalisierungsfreundlich und gerierte sich als Verfechter des internationalen Handels. Toshiba gewannen in Tokio 2,4 Prozent. Das Unternehmen erwägt die Abspaltung seiner Chipsparte. In Hongkong führten Aktien von Banken den Markt an, nachdem Morgan Stanley den Sektor auf "Attractive" hochgestuft hatte. BOC Hong Kong rückten um 2,5 Prozent vor und Hang Seng Bank um 2,4 Prozent. In Japan und Australien wurden Bankenaktien dagegen verkauft, nachdem die US-Anleiherenditen gesunken waren.

CREDIT

Europas Kreditmärkte präsentieren sich kaum verändert. Im Blick stehe der nach wie vor sehr hohe Spread zwischen iTraxx Main und Senior Financials, sagt ein Händler. Hier würden Positionen auf einen niedrigeren Spread aufgebaut. Daneben setze sich im Investmentgrade-Bereich der Trend zum Verkauf von Protection fort.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Etihad will engere Verbindung mit Lufthansa, aber keine Beteiligung

Der Chef der arabischen Fluggesellschaft Etihad hat Spekulationen um einen Einstieg bei der Deutschen Lufthansa eine Absage erteilt. Etihad-CEO James Hogan sagte, sein Unternehmen würde seine Verbindung zu Deutschlands größter Airline gerne ausweiten, strebe aber keine Kapitalbeteiligung an.

Audi: keine Kooperation mit chinesischer SAIC 2017

Audi wird frühestens nächstes Jahr die geplante Kooperation mit dem chinesischen Autohersteller SAIC starten. Dieses Jahr werde es keine Produktion oder Verkäufe von Audi-Fahrzeugen geben, sagte Volkswagens China-Chef Jochem Heizmann der Tageszeitung China Daily. Ein VW-Sprecher bestätigte die Aussagen später.

Adler nimmt mit Andienung von Conwert-Anteil 422 Mio Euro ein

Das Immobilienunternehmen Adler Real Estate hat mit dem Verkauf seiner 26-prozentigen Beteiligung an dem österreichischen Wettbewerber Conwert an Vonovia 422 Millionen Euro eingenommen. Die Mittel sollen zur Rückzahlung von höherverzinslichen Bankschulden und Kapitalmarktanleihen verwendet werden, wie die im SDAX notierte Adler Real Estate AG mitteilte.

Bertelsmann könnte Anteil an Verlagsgruppe Penguin aufstocken

Der Medienkonzern Bertelsmann könnte seine Anteile am Buchverlagsgeschäft Penguin Random House aufstocken. Bertelsmann besitzt bereits die Mehrheit von 52 Prozent an der Verlagsgruppe und konsolidiert sie in seiner Bilanz. Die restlichen 47 Prozent hält das britische Bildungsunternehmen Pearson, das bekanntgab, von seiner Ausstiegsoption Gebrauch machen zu wollen.

DIC Asset übertrifft Ankaufziel für 2016

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 18, 2017 07:01 ET (12:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.