FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch einen Teil seiner deutlichen Kursgewinne vom Vortag abgegeben. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 US-Dollar und damit etwas weniger als am Dienstag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0684 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter erklärten den Kursrückgang mit einer Gegenbewegung zu den Vortagsgewinnen. Am Dienstag war der Dollar auf breiter Front erheblich unter Druck geraten, nachdem der künftige US-Präsident Donald Trump die US-Währung in einem Interview als "zu stark" bezeichnet hatte.

Im Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten aus den USA für Interesse sorgen. Veröffentlicht werden unter anderem Inflationszahlen und Produktionsdaten aus der Industrie. Beides hat hohe Bedeutung für den Kurs der US-Notenbank in diesem Jahr./bgf/jkr/fbr

