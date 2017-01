Luzern (ots) - Die Planung der baulichen Massnahmen an den

"Wir planen im Interesse zukünftiger Generationen und haben den

Anspruch, alle Grossbauprojekte mit dem Blick fürs Ganze anzugehen",

fasst Dr. med. Beat Villiger, Präsident Spitralrat, die

Entscheidungen des Spitalrats zusammen. Dieser hat die nächsten

Schritte für die baulichen Massnahmen festgelegt. Damit ist auch in

Zukunft eine wohnortsnahe Versorgung der Zentralschweizer Bevölkerung

auf hohem Niveau gewährleistet.



LUKS Wolhusen: Neubau mit Rehabilitation



Die Wettbewerbsausschreibung des LUKS Wolhusen steht nach

Abschluss der Machbarkeitsstudie kurz bevor. Bis 2022 soll der Neubau

gemäss heutigem Planungsstand im nördlichen Teil des Areals zu stehen

kommen. Das LUKS bekennt sich damit einmal mehr zu einer

wohnortsnahen medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung. Wie vom

Regierungsrat definiert, umfasst das medizinische Leistungsangebot

die erweiterte Grundversorgung mit der Inneren Medizin, Gynäkologie

und Geburtshilfe, der Chirurgie, der Orthopädie als Schwerpunkt sowie

die muskuloskelettale Rehabilitation. Für Letztere besitzt das LUKS

ebenfalls einen Leistungsauftrag des Kantons Luzern. Geplant sind 56

Einzelzimmer im Akutbereich, die teilweise mit zwei Betten

ausgestattet werden können. Für die Rehabilitation geht das LUKS im

Rahmen des Wettbewerbs von 20 Betten mit Möglichkeit einer späteren

Erweiterung aus. Mit der Rehabilitation wird bereits im bestehenden

Gebäude im dritten Quartal 2017 gestartet. Der Fokus der Abteilung

liegt auf der Wiederherstellung der physischen Fähigkeiten von

Patienten mit teils schwerwiegen-den Einschränkungen des Bewegungs-

und Stützapparats bei Erkrankungen, nach Unfällen und Operationen.



LUKS Luzern: Mehr Platz im Kinderspital



Die zweite Phase der Überbrückungsmassnahmen bis zum Neubau des

Kinderspitals des LUKS wird wie angekündigt umgesetzt. Die

Neonatologie und der Bereich zur Aufbereitung von Muttermilch werden

aus dem Kinderspital in das Gebäude der Frauenklinik verlegt. Die

dadurch freigewordene Fläche wird zur Verbesserung der Infrastruktur

im stationären Bereich verwendet. So werden 6-Bett-Zimmer in

4-Bett-Zimmer umgewandelt und die Zahl der Zweibettzimmer und der

Nasszellen wird erhöht. Neu erhält das Kinderspital Einbettzimmer

sowie einen Aufwachraum, der den hochmodernen OP-Bereich ergänzt.

"Unser Ziel ist eine Verbesserung der Infrastruktur für Patienten,

Besucher und das Personal", erklärt Benno Fuchs, Direktor/CEO, und

ergänzt weiter: "Gleichzeitig beschränken wir uns auf das

Notwendigste, da der Neubau des Kinderspitals unbestritten ist und im

2025 bezogen werden soll."



Massnahmen im Mobilitätsbereich



Mit den Überbrückungsmassnahmen im Kinderspital wird auch eine

weitere Verbesserung der Erreichbarkeit des Standorts Luzern in

Angriff genommen. Das LUKS Luzern erhält 2018 im Osten des Areals ein

neues Parkhaus. Der 7-stöckige Bau bietet Raum für rund 600 Fahrzeuge

und deckt den Bedarf an zusätzlichen Parkplätzen. Dieser ergibt sich

durch die jährlich wachsenden Patienten- und Mitarbeiterzahlen. Damit

das LUKS Luzern für alle Personen erreichbar bleibt, werden gemeinsam

mit der Stadt und dem Verkehrsverbund Luzern seit längerem sämtliche

Aspekte der Mobilität gefördert. So beteiligt sich das LUKS an den

ÖV-Abonnementen seiner Mitarbeitenden und erweiterte die

Zwei-Rad-Parkplätze. Der Zugang zum Hauptgebäude wird mit einer neuen

Passerelle vereinfacht, die Bushaltestelle "Kantonsspital" neu

angeordnet sowie die ÖV-Anbindung optimiert.



Informationsveranstaltung, 2. Februar 2017, Restaurant Rössli,

Wolhusen



Das LUKS informiert die interessierte Bevölkerung des

Einzugsgebiets Standort Wolhusen aus erster Hand über den Neubau.

Referenten: Dr. med. Beat Villiger, Präsident Spitalrat; Peter

Schilliger, Vizepräsident Spitalrat; Benno Fuchs Direktor/CEO; Dr.

med. Richard Herzog, Departementsleiter LUKS Wolhusen. Vertreter

Kanton Luzern: Regierungsrat Guido Graf, Vorsteher Gesundheits- und

Sozialdepartement.



Donnerstag, 2. Februar 2017, 19.00 Uhr

Restaurant Rössli, Wolhusen

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen unter www.luks.ch/veranstaltungen.



Für weitere Auskünfte steht das LUKS gerne zur Verfügung.

Bildmaterial ist steht unter http://ots.ch/vHmhx zur Verfügung.



