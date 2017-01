Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflationsrate im Euroraum steigt auf 1,1 Prozent

Höhere Energiepreise haben im Dezember für einen sprunghaften Anstieg der Inflation in der Eurozone gesorgt. Die jährliche Inflationsrate legte von 0,6 auf 1,1 Prozent zu. Damit bestätigte die Statistikbehörde Eurostat - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 4. Januar. Das ist die höchste Rate seit August 2013. Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, legte aber nur leicht auf 0,9 Prozent zu

Deutsche Stahlbranche sieht 2017 erhebliche Konjunkturrisiken

Die deutsche Stahlbranche sieht im laufenden Jahr erhebliche Risiken für die Stahlkonjunktur. Für 2017 rechnet die Wirtschaftsvereinigung Stahl zwar mit einem leichten Anstieg der Rohstahlproduktion um rund 1 Prozent auf 42,7 Millionen Tonnen, mahnte aber: Die Lage der Stahlindustrie sei weiter bedrohlich.

Pfund wird auch nach May-Rede unter dem Brexit leiden

In nur zwei Tagen von zu Tode betrübt auf himmelhoch jauchzend: Das britische Pfund erlebte von einem 31-Jahrestief zum US-Dollar zuletzt den kräftigsten Tagesgewinn seit der Finanzkrise. So verbesserte sich die Devise um mehr als 0,03 US-Dollar auf 1,238 Dollar. Der Grund: Nach der Rede von Premierministerin Theresa May herrscht endlich mehr Klarheit über den Brexit. Allerdings ist das Pfund immer noch bei Weitem nicht aus dem Gröbsten raus.

Juncker will "ausgewogenes" Brexit-Abkommen mit London

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die "Klarstellungen" in der Rede von Großbritanniens Premierministerin Theresa May zum Austritt ihres Landes aus der Union begrüßt. "Ich für meinen Teil werde alles tun, damit diese Verhandlungen zu einer ausgewogenen Lösung führen, welche unsere Regeln vollständig respektiert", sagte Juncker am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg.

IW: Freihandel 3.0 zwischen EU und Großbritannien denkbar

Der von Großbritanniens Premierministerin Theresa May offenkundig akzeptierte "harte" EU-Austritt ihres Landes muss nach Einschätzung des Kölner Instituts für Wirtschaftsforschung (IW) nicht das Ende des Außenhandels mit der EU sein. Die IW-Ökonomen Jürgen Matthes und Berthold Busch schlagen ein Freihandelsabkommen 3.0 vor und verweisen darauf, dass auch May ein umfassendes Freihandelsabkommen vorschlage, zu dem üblicherweise eine weitgehende Zollfreiheit gehöre.

Studie: US-Unternehmen kappen Investitionspläne für China

Immer mehr US-amerikanische Unternehmen fahren laut einer Umfrage ihre Investitionspläne für China herunter. Die Unternehmen sehen mit sich verhärtenden Handelspositionen in Washington und Peking konfrontiert. Die jährliche Umfrage unter den Mitgliedern der amerikanischen Handelskammer in China, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, zeigt, dass der Anteil der Unternehmen, die China zu ihren drei Top-Investitionszielen zählen, auf 56 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit 2009 gefallen ist.

China verspricht bessere Bedingungen für ausländische Investoren

China will die Bedingungen für ausländische Investoren verbessern. Weil das Wachstum der ausländischen Investitionen nachgelassen hat, kündigte der Staatsrat an, die Wirtschaft des Landes mehr zu öffnen. Die Regierung wird ausländischen Investoren einen leichteren Zugang zu den Dienstleistungs-, Produktions- und Bergbausektoren ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung des Staatsrats, dem Ministerkabinett der Volksrepublik.

EZB teilt bei Dollar-Tender 265 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen wie in der Vorwoche 265 Millionen Dollar an drei Banken zugeteilt. Der aktuelle Tender hat einen Festzinssatz von 1,16 Prozent.

EZB-Anleihemarktkontaktgruppe diskutiert Folgen des Ankaufprogramms

Die Anleihemarktkontaktgruppe der Europäischen Zentralbank (EZB) wird sich bei ihrer Sitzung am 7. Februar mit einigen Auswirkungen des Anleihekaufprogramms (APP) beschäftigen. Wie aus der von der EZB veröffentlichten Tagesordnung hervorgeht, werden Vertreter von EZB und Banken eine Reihe von Fragen diskutieren.

Gauck warnt in Abschiedsrede vor "Beschuss" der Demokratie

Bundespräsident Joachim Gauck hat in seiner Abschiedsrede vor Gefahren für Demokratie und Stabilität in Deutschland und Europa gewarnt. Es sei "vieles anders gelaufen, als wir uns das vor einem guten Vierteljahrhundert vorgestellt hatten", sagte das Staatsoberhaupt am Mittwoch in Berlin. Man sei sich derzeit in Europa weder einig "noch leben wir überall in Frieden".

Bundestagswahl soll am 24. September stattfinden - Kreise

Die Bundestagswahl 2017 soll nach dem Willen der Bundesregierung am 24.September stattfinden. Auf diesen Termin einigte sich das Kabinett am Mittwoch, wie Dow Jones Newswires aus Regierungskreisen erfuhr. Bundespräsident Joachim Gauck muss diesem Termin noch zustimmen. Seine Einwilligung gilt jedoch als sicher.

AfD gibt in Umfragen trotz Sicherheitsdebatte Punkte ab

Die Alternative für Deutschland (AfD) kann von der anhaltenden Sicherheits- und Flüchtlingsdebatte Umfragen zufolge nicht profitieren. Im aktuellen Stern-RTL-Wahltrend des Forsa-Instituts büßt die AfD im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt auf 11 Prozent ein. Forsa hatte die AfD auch schon bei 14 Prozent gesehen.

Göring-Eckardt und Özdemir sind Spitzenkandidaten der Grünen

Die Grünen ziehen mit Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und Parteichef Cem Özdemir als Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl. Dies ist das Ergebnis der Urwahl, das Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Mittwoch in Berlin bekanntgab. Damit unterlagen bei der Abstimmung der Parteibasis Ko-Fraktionschef Anton Hofreiter und der Umweltminister von Schleswig-Holstein, Robert Habeck.

Dobrindt erleichtert gewerbliche Drohnen-Nutzung

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) schiebt dem zunehmenden Einsatz privater Flugdrohnen einen Riegel vor. Das Kabinett verabschiedete am Mittwoch eine Verordnung, die unter anderem eine Kennzeichnungspflicht bereits kleiner Fluggeräte vorsieht. Gewerbliche Nutzer hingegen können aufatmen. Künftig ist der (aktuell verbotene) Betrieb einer Drohne außerhalb der Sichtweite genehmigungsfähig.

Bundestag will mehr Befugnisse für den Zoll

Der Zoll soll mehr Befugnisse bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche bekommen. Das sieht ein Gesetz vor, das der Finanzausschuss des Bundestags gebilligt hat und das das Plenum des Parlaments nun am Donnerstag beschließen will.

Frankreichs Regierung fürchtet trotz Kältewelle keine Blackouts

Die französische Regierung fürchtet trotz der aktuellen Kältewelle keine Blackouts - nicht zuletzt Dank vieler sparsamer Bürger. Energie- und Umweltministerin Ségolène Royal versicherte nach einer Sondersitzung zur Kälte in Paris, er werde zu keinen Stromausfällen kommen. Derzeit seien zwar sechs Atomreaktoren wegen Sicherheitsüberprüfungen abgeschaltet, Windräder und Solarenergie lieferten aber wegen der guten Wetterbedingungen so viel Strom wie acht Atomreaktoren.

Trump: Ich mag twittern nicht

Täglich bemüht Donald Trump Twitter für seine Tiraden und Politikankündigungen - doch eigentlich findet der künftige US-Präsident den Kurzbotschaftendienst nicht gut. "Ich mag twittern nicht", sagte der Immobilienmilliardär dem Sender Fox News in einem Interview, aus dem Auszüge veröffentlicht wurden. Es gebe andere Dinge für ihn zu tun, sagte Trump. Twitter sei aber der "einzige Weg", um sich gegen die "unseriösen Medien" zu wehren.

Russland verlängert Snowdens Aufenthaltsgenehmigung um zwei Jahre

Russland hat die Aufenthaltsgenehmigung des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden um zwei Jahre verlängert. Das teilte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite mit. Snowdens Anwalt Anatoli Kutscherena war für eine Bestätigung zunächst nicht zu erreichen.

Iran wehrt sich gegen Teilnahme der USA an Syrien-Verhandlungen in Astana

Der Iran wehrt sich gegen eine Teilnahme der USA an den Syrien-Verhandlungen in Astana. Die iranische Regierung lehne eine Beteiligung Washingtons an den am Montag beginnenden Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt ab und habe die US-Regierung "nicht eingeladen", sagte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Dienstagabend in Teheran.

