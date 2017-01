Der künftige US-Präsident Donald Trump will sich als größte Job-Maschine der Welt profilieren und pfeift dabei auf marktwirtschaftliche Grundprinzipien wie freie unternehmerische Entscheidungen. Wer künftig etwa Autos aus Mexiko in die USA einführen will, muss sich auf Strafzölle von 35 Prozent einstellen, warnte Trump unlängst. Wie Importzölle...

Den vollständigen Artikel lesen ...